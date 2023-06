Dramma sportivo per il Bari di De Laurentiis: il Cagliari vince negli ultimi minuti e sale in Serie A

Grandissima delusione per la famiglia De Laurentiis: il Bari ha perso i playoff di Serie B e sfuma la promozione in Serie A. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata a Cagliari, al San Nicola il match è terminato con il risultato di 0-1 con gol nei minuti di recupero di Leonardo Pavoletti, che vale la promozione nella massima serie per i sardi.

La mancata promozione in Serie A però significa una sola cosa per la famiglia De Laurentiis: il Bari non sarà ceduto. Infatti, come prevede l’articolo 16 bis delle Noif non è tollerata la doppia proprietà nella stessa categoria ed è obbligatorio cedere una delle due società entro cinque giorni prima della domanda di iscrizione al campionato. Nonostante il Bari sia ufficialmente di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, la doppia presidenza sarebbe stata vietata “per parentele fino al quarto grado”.

I De Laurentiis hanno ribadito a più riprese che sarebbe stato il Bari a essere ceduto ma il limite massimo per la cessione era imminente: la società sarebbe dovuta essere venduta entro il 20 giugno.