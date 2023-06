Calciomercato Napoli, salta una trattativa: c’entra Italiano

Il futuro del Napoli è ancora avvolto dal mistero: con l’addio di Luciano Spalletti, la società è alla ricerca di un nuovo allenatore pronto a prendere in mano questa pesante eredità. Il nome di Paulo Sousa è quello più chiacchierato nelle ultime ore, ma i candidati sono davvero tanti.

Uno dei tecnici che sembrava potesse approdare a Napoli è stato Vincenzo Italiano, prima però di esser confermato sulla panchina della Fiorentina per almeno un altro anno. In caso di arrivo dell’allenatore ex Spezia, il Napoli poteva tentare l’affondo per il difensore Nikola Milenkovic. Il mancato acquisto di Italiano vede però sfumare la trattativa Milenkovic-Napoli. A riportarlo è l’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”.