UFFICIALE – Fiorentina, annuncio di Commisso su Italiano: riguarda anche il Napoli!

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna e ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico Viola è stato accostato con forza al Napoli in queste settimane per sostituire sulla panchina Luciano Spalletti. Tuttavia, l’ex Spezia e Trapani resterà in Toscana dopo l’incontro andato in scena ieri tra il tecnico e Joe Barone.

Adesso arriva anche la conferma del patron della Fiorentina, che ha blindato Italiano sulla panchina del proprio club.

Le parole in conferenza

Di seguito, quanto dichiarato dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel corso dell’incontro con la stampa: