Spalletti elogia i tifosi del Napoli: parole da brividi del tecnico

Il rapporto tra Luciano Spalletti e il Napoli sta per terminare, ma l’allenatore toscano continua a non nascondere il suo amore per la città e i tifosi. Dopo un post Instagram pubblicato nei giorni scorsi in cui ringraziava città e tifosi con un bellissimo “Vi voglio bene assaje!”, oggi il tecnico azzurro ha voluto bissare con un altro messaggio.

Spalletti ha pubblicato tre foto iconiche del 4 giugno: le due coreografie di Curva A e Curva B e un’immagine dall’alto di Piazza del Plebiscito invasa di tifosi partenopei. Questo il messaggio che accompagna le tre immagini.

Le bellissime coreografie che avete fatto domenica raccontano una storia che vi ha visto sempre protagonisti e che spiega come il Napoli sia della città e di tutti i napoletani nel mondo ed io mi sento un privilegiato ad aver potuto partecipare con una mia piccolissima parte a questa storia eterna.