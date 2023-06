Milik-Simeone, il doppio intrigo di mercato scuote il Napoli: avete sentito?

La sessione di mercato in divenire è di vitale importanza per il Napoli: tanti sono i big osservati dai top club europei, anche se la volontà del club azzurro è di evitare una smobilitazzione in stile estate 2022.

Dovrebbe restare anche l’attaccante Giovanni Simeone, che è stato riscattato dall’Hellas Verona e che sicuramente ha dato un contributo importantissima per la conquista dello Scudetto. Tuttavia, non mancano le voci di mercato per il Cholito.

La notizia

L’edizione online de Il Messaggero fa il punto della situazione in casa Lazio, svelando un possibile doppio intrigo di calciomercato per il Napoli: