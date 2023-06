Demme lascia il Napoli? L’entourage parla del futuro del centrocampista

Il calciomercato estivo del Napoli si preannuncia infuocato: in attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore e avere più chiarezza sul futuro di Cristiano Giuntoli, in società si pensa già a come rinforzare l’organico da regalare al prossimo tecnico che siederà sulla panchina azzurra.

Oltre Kim Min-jae, che ormai sembra sempre più vicino a lasciare Napoli dopo una sola stagione, un altro azzurro che potrebbe partire è Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fermo per gran parte dell’inizio di stagione e l’esplosione di Lobotka, ha trovato pochissimo spazio quest’anno.

Futuro Demme, l’agente fa chiarezza: “È ancora presto”

A fare chiarezza sul futuro ci ha pensato Marco Busiello, membro dell’entourage del giocatore, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.