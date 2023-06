Retroscena Kim, il colpo di scena che poteva cambiare tutto

In casa Napoli la testa è ormai già concentrata alla prossima stagione e la società parte con un obiettivo. Provare a trattenere i big.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha realizzato una stagione straordinaria. Il club partenopeo ha coronato un’annata da record con il tecnico che ha riportato il titolo a Napoli dopo oltre 30 anni di attesa. Numeri spettacolari e la capolista ha vinto lo scudetto con diverse giornate di anticipo, con la città in festa ormai da diverso tempo.

Il tecnico toscano, insieme a Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, è stato protagonista di un’autentica impresa. Il club negli ultimi dodici mesi ha quasi dimezzato il monte ingaggi e ceduto i calciatori più esperti e illustri della rosa, riuscendo a sostituirli al meglio. Due dei colpi più importanti di Giuntoli sono il coreano Kim Min Jae ed il georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Basti pensare che il primo è stato premiato come miglior difensore in Italia ed il secondo invece è stato premiato come calciatore dell’anno in Serie A.

Davvero impressionante per due giovani alla prima esperienza in Serie A. Per Kim però potrebbe essere il primo e ultimo anno in Serie A con le big di Premier League che sognano il colpaccio. Il giocatore asiatico ha una clausola rescissoria (il suo valore varia dal club che potrebbe pagarla) e negli ultimi mesi il club in pole per il calciatore è senza dubbio il Manchester United. Negli ultimi giorni sono emersi interessanti retroscena sul futuro del calciatore.

Napoli, un club inglese ci ha provato per Kim

Direttamente da Castel Volturno l’inviato Sky Francesco Modugno ha dato un clamoroso retroscena di calciomercato su Kim. Secondo il giornalista il Tottenham ha provato a prelevare il calciatore con la clausola, ma la trattativa non ha avuto risultati. Il giocatore ha di fatto un accordo con il Manchester United e a fine stagione vestirà la maglia dei Red Devils. Lo United ha grande appeal in chiave asiatica e ci potrebbe essere anche un altro motivo riguardo questo rifiuto.

Mentre la squadra di Ten Haag disputerà la Champions League non è lo stesso invece per il Tottenham. L’oramai ex squadra di Antonio Conte è reduce da un’annata fallimentare e non disputerà la Champions nel prossimo anno. Da quei forse la scelta di non pensare neanche a una trattativa con Kim che sempre più vicino alla firma con il Manchester United.