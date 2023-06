Luis Enrique, ritorno di fiamma con il Napoli? Notizia ufficiale che favorisce gli azzurri

Continua la ricerca del Napoli per il nuovo allenatore dopo l’addio a Luciano Spalletti. Il club è alla ricerca di un determinato profilo che possa esprimere buon calcio ma anche che sappia valorizzare i calciatori attualmente in rosa azzurra. Uno dei nomi fatti subito dopo l’addio di Spalletti era stato quello di Luis Enrique, nome allontanato dal presidente in una recente intervista perché – a dire di De Laurentiis – Luis Enrique stesse aspettando proposte dalla Premier League.

Ufficiale, Postecoglu al Tottenham

Ebbene, considerando la situazione panchine del massimo campionato inglese, le scelte per il tecnico spagnolo si sono decisamente ridotte, se non azzerate. Infatti, dopo l’annuncio di Pochettino al Chelsea, poco fa anche l’ultima panchina appetibile, quella del Tottenham, è stata assegnata: gli Spurs hanno ufficialmente ingaggiato Ante Postecoglu, ormai ex allenatore del Celtic Glasgow.

Nagelsmann verso il PSG, a Luis Enrique resta il Napoli?

La notizia potrebbe essere presa in maniera piuttosto positiva in casa Napoli, che così potrebbe veder clamorosamente vedere riaperta la pista che porterebbe Luis Enrique all’ombra del Vesuvio. L’altra panchina calda è quella del PSG, dove però pare sia in pole Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco anch’esso cercato dal Napoli.