Simeone segna e mostra la maglia di Maradona: il messaggio sui social è da brividi (FOTO)

Uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto del Napoli è stato senz’altro Giovanni Simeone. L’attaccante argentino non è stato un titolare fisso in questa stagione, ma ha sfruttato benissimo ogni occasione che gli è stata concessa da Luciano Spalletti.

Anche contro la Sampdoria il centravanti argentino ha dato sfoggio delle proprie qualità con un gran gol da fuori area. In particolare l’esultanza dopo la rete ha colpito i tifosi, con Simeone che è corso sotto la tribuna con una maglia n.10 del Napoli di Maradona e indicando qualcuno in tribuna. Il Cholito stava ringraziando Claudia Villafane, ex moglie del Pibe de Oro che ieri era allo stadio per assistere alla festa scudetto.

Il messaggio social per ringraziare i tifosi del Napoli e l’ex moglie di Maradona

Poco fa Giovanni Simeone ha pubblicato un post con video della rete e una dedica con la maglia di cui è stato omaggiato. Ecco quanto evidenziato:

Un finale magico per questa stagione storica!! 😍

Sono fortunato ad aver vissuto un momento unico. Quando Claudia Villafane (ex moglie di Diego Armando Maradona, ndr) mi ha proposto che la vera maglietta con cui Diego ha festeggiato lo Scudetto fosse nuovamente presente alla celebrazione, sono rimasto senza parole. È stato qualcosa di molto emozionante, e un grande onore poter realizzare questo tributo speciale per argentini e napoletani.

ECCO IL POST: