Giuntoli via dal Napoli per andare alla Juventus, brusca frenata: ultim’ora da Carlo Alvino!

Una delle figure che potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione è il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che – stando alle notizie che circolano nelle ultime settimane – potrebbe passare alla Juventus.

Ebbene, a parlare di questo argomento è stato Carlo Alvino attraverso Twitter, parlando di una brusca frenata per il trasferimento a Torino del d.s. Ecco quanto scritto:

Scambiando quattro chiacchiere con Adl ho il convincimento che Cristiano Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota. (È legato al Napoli fino al 30 giugno 2024) Così come è noto quanto Adl ci tenga al rispetto dei contratti.

Il presidente mi è apparso anche indispettito dall’atteggiamento di chi, pur sapendo Giuntoli sotto contratto con il Napoli, non ha esitato a contattarlo. Al momento non sono previsti incontri tra i due su questo tema. E il presidente a giorni partirà per gli Stati Uniti.