Diego Maradona, spunta un aneddoto assurdo: c’entra Nino D’Angelo

Il Napoli sta vivendo un momento magico che non si assaporava dai tempi di Maradona: grazie a Nino D’Angelo è spuntato un aneddoto sconosciuto.

Il Napoli non viveva una gioia così grande e un traguardo così importante dai tempi di Diego Armando Maradona. L’argentino per eccellenza che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi azzurri e che non verrà mai dimenticato nella città partenopea. Grazie a Nino D’Angelo è spuntato un aneddoto del tutto nuovo. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli, i tifosi azzurri, tutta la città vive nel ricordo di Diego Armando Maradona la cui figura la si può trovare in tutti gli angoli della città partenopea. Ciò che lui è riuscito a compiere con la squadra azzurra nessuno ha potuto mai replicarlo.

In tanti perciò lo ricordano, con commozione e ammirazione per il talento calcistico, ma è stato grazie a Nino D’Angelo che è spuntato un aneddoto fino a quel momento sconosciuto. Aneddoto e retroscena che hanno coinvolto anche Aurelio De Laurentiis.

Nino D’Angelo e il retroscena su Diego Armando Maradona e Aurelio De Laurentiis: “Non ho potuto rifiutare”

Ai microfoni di ‘Radio Crc’ ha parlato così Nino D’Angelo rivelando un retroscena legato alla figura di Diego Armando Maradona e ad Aurelio De Laurentiis. Perché col presidente del club azzurro l’artista ha girato anche diversi film e ha perciò dichiarato: “Da produttore cinematografico De Laurentiis è stato grande. Cinematograficamente Aurelio è stato un grande produttore, veramente forte. Se si mette una cosa in testa e la dice, poi la fa. Io non volevo fare il film ‘Tifosi’ ma lui mi disse ‘Se ti prendo Maradona e lo faccio recitare con te?’ E lì chiaramente non ho potuto rifiutare“.

Nel film “Tifosi”, infatti, sul finale compare proprio Diego Armando Maradona mostrando tutto il suo attaccamento, ancora una volta, alla città di Napoli e ai tifosi che lo hanno e ancora adesso lo amano follemente. “Un giorno – ha continuato Nino D’Angelo – mi ha chiamato e ha detto di avere il contratto con Maradona e non mi sono potuto tirare indietro. Stare con Diego per me era importante”.

“Stare con lui quella settimana/dieci giorni, è stato fantastico. È stata una bella esperienza per me. Diego non stava bene all’epoca. Amava molto i napoletani e lo dimostrava sempre. Era una grande persona. Avevamo le stesse storie, venivamo tutti da un ceto sociale difficile, quindi ci capivamo. Lui era Maradona, il più grande di tutti i pianeti, come lui non è grande nessuno“, ha concluso.