Simeone da brividi: “A Udine ho dormito nella stanza di Astori, sapevo che sarebbe arrivato lo Scudetto”

Giovanni Simeone è uno dei protagonisti dello speciale di DAZN sullo Scudetto del Napoli intitolato Un anno all’improvviso. All’interno dello speciale, il Cholito si è lasciato andare ad un momento di emozione pura ricordando la sera di Udine in cui il Napoli ha vinto aritmeticamente lo Scudetto.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Avevo la sensazione che avremmo vinto lo scudetto a Udine, perché siamo andati a dormire nello stesso albergo di Davide Astori. L’ultimo giorno che l’ho visto era nella stanza dove ho dormito io quest’anno, quindi sapevo che era lì.

Quando sono arrivato in albergo, ho riconosciuto l’hotel e ho visto la stanza. Era la sala medica. Entro, arrivo su quel corridoio, già sapevo che quello in fondo a sinistra era il suo corridoio. Stando lì, nel posto in cui l’avevo visto l’ultima volta, è stata una forte emozione per me. Ho rivissuto i momenti trascorsi con lui. Quando sono entrato in quella stanza, ho pensato: oggi sarà una giornata speciale, ed è stato così.