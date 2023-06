LIVE – Spalletti, ultima conferenza da allenatore del Napoli: le sue parole

La gara, nonostante veda affrontarsi due squadre senza obiettivi, sarà speciale per tutto ciò che la circonda. In primis, al termine della partita ci sarà la festa per lo Scudetto azzurro, con il sollevamento del trofeo da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo e, a seguire, uno spettacolo condotto da Stefano De Martino e con vari cantanti come ospiti.

La partita però sarà anche l’occasione per salutare quello che è forse il principale artefice dell’impresa: il tecnico Luciano Spalletti. L’allenatore ha confermato il suo addio al Napoli al termine del campionato e quindi quella di domani sarà la sua ultima partita da allenatore degli azzurri.

Spalletti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della gara, in quello che sarà uno dei suoi ultimi interventi da allenatore del Napoli. Di seguito quanto riportato:

Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi due anni. Una città nata per le grandi passioni come il calcio, tutti i tifosi del mondo e i bambini. Seconda squadra, collaboratori e la società tutta.

Il senso dell’abbraccio? Perché mi sa che c’è nell’aria o lui o te. Io non vorrei che ci fosse qualcuno che annulli l’altro o che ci sia divisione. Una persona che vuole giocare anche un po’dopo un trionfo e tenta di annullare questa insidia nell’aria.

Un consiglio a chi verrà? I consigli si chiedono e non si cercano. Non saprei consigliare nulla.

Tre cose che porto via? Ho parlato ai ragazzi per mesi di qualcosa che nemmeno io avevo impressione. Napoli non va immaginata, va vissuta. Sono sempre stato un po’ napoletano, avevo bisogno di divettarlo del tutto. Porterò un patino per il mare, un cavallo che mi ricorda i miei calciatori che hanno trottato (trovatemi dove comprare il cavallo, un crocifisso per la fede.

Partita scudetto? Sono tanti i momenti, è determinante avere una mentalità forte, un gruppo di calciatori che sono amici, come hanno fatto vedere anche stamani che non si è fatto niente di interessante dal punto di vista tattico. L’importante è che ci mettano l’entusiasmo giusto. Questa è una squadra giovane, che ha una qualità incredibile. Nel calcio si dice che ci voglia un po’ di tempo per costruire un gruppo importante, noi lo abbiamo fatto in pochissimo tempo. Ha margine per costruire ancora altre cose.

Rapporto con la squadra? Mi hanno fatto un regalo, ci siamo abbracciati. Questa è una cosa difficile da superare, ti viene il pensiero se hai fatto bene o male a prendere questa decisione. In questi giorni, nell’immaginarmi lontano da questa squadra e da questa città. ho pensato a quanto questa scelta sia difficile. Il cuore ti dice che dovresti continuare perché lasci davvero una squadra fortissima. Ma l’amore per tutto ciò che mi circonda in questo momento, è probabilmente quello che mi ha dato la forza per accettare questa decisione che ho preso. Probabilmente non ero più in grado di portare la felicità che meritano di ricevere sempre queste persone che mi hanno accolto con questo amore. Te ne rendi conto toccando con mano l’affetto che ricevi girando per la città in questo momento.

Cittadinanza onoraria? Mi piace poter essere cittadino di questa città e pensare che anche fra 10 anni potrò tornare qui e essere amico di tante persone, così come poter tornare in quei luoghi dove mi sono trovato bene o quei ristoranti dove ho mangiato benissimo. Magari al posto delle colline ci troverà il mare ma sarà lo stesso sguardo dentro un’ampiezza infinita.