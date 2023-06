Visita a sorpresa, Spalletti sul set di una Serie TV: avete visto chi ha incontrato? (VIDEO)

Luciano Spalletti lascerà il Napoli, da Campione d’Italia, dopo la gara di domenica con la Sampdoria, ma il legame creato in questi due anni con la città partenopea sono stati molteplici. Il mister azzurro viene osannato ogni qual volta incontra tifosi napoletani e la sua integrazione nel tessuto sociale e culturale partenopeo è sempre più profondo.

Spalletti sul set di Un Posto al Sole, visita al cast della Serie TV napoletana

E anche nelle ultime ore ha dato una nuova dimostrazione del suo legame con Napoli. Come mostrano video e foto che stanno diventando virali sui social network, Luciano Spalletti ha incontrato il cast di Un Posto al Sole, storica soap ambientata a Napoli e che proprio in questi giorni trasmetterà episodi dove si intravedranno momenti della festa per lo scudetto vinto dalla squadra azzurra.

Un ulteriore segnale – dopo il tatuaggio con scudetto e stemma del club – di quanto Spalletti sia rimasto (e resterà) legato alla città di Napoli.

ECCO IL VIDEO: