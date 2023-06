“Resterà a Napoli”: l’annuncio dell’agente tranquillizza tutti!

Alex Meret si è sicuramente ritagliato uno spazio importante nel Napoli che è arrivato fino al terzo Tricolore della propria storia. L’estremo difensore, soltanto la scorsa estate, era sul piede di partenza, ma in questi mesi ha conquistato la fiducia di Luciano Spalletti in primis, oltre che di tutto l’ambiente.

D’altronde, è arrivato anche un prolungamento contrattuale che ha cautelato entrambe le parti, soprattutto il club azzurro che ha evitato un addio a parametro zero.

A parlare del suo futuro è l’agente del portiere friulano, Federico Pastorello, che a margine di un evento organizzato dalla Fiorentina al Viola Park ha di seguito dichiarato:

Il contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un’opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina. La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta del tecnico. Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l’anno prossimo. Poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto.