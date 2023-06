“A Salerno questa bandiera non la metti, vai a Napoli”: lite in pieno centro, episodio vergognoso

“A Salerno questa bandiera non la metti, vai a Napoli”. Questa sarebbe stata la frase uscita fuori da una lite accesa e vergognosa che si sarebbe verificata in pieno centro storico nella città salernitana.

A rivelare il più che condannabile accaduto è lacittadisalerno.it, che ha raccontato quanto successo e ha riportato la testimonianza delle vittime di questa folle aggressione, ancora una volta, derivata dalla rivalità tra le due tifoserie.

“In giro per Salerno, la città che amano tanto, pur venendo da un altro posto incantevole come Sorrento. Ma proprio davanti a Palazzo di Città, in via Roma, una disavventura li ha visti prima vittima di un furto e poi di una possibile rapina. Ieri mattina, poco dopo le 12.30, la vettura con i due sorrentini a bordo stava andando in direzione del teatro Verdi quando è stata avvicinata da un uomo che ha strappato la bandierina del Napoli di pochi centimetri che era sul tetto della vettura, agganciata all’antenna. Il conducente è uscito immediatamente dalla vettura per cercare di riprendere la bandierina rubata, fermando il ladro, ma ne è nata una piccola zuffa alla presenza di diverse persone sbalordite. L’ignoto che si era avvicinato all’auto dei sorrentini con spintoni ha cercato di liberarsi e ha gridato: “A Salerno questa bandiera non la metti, vai a Napoli'”