Inghilterra-Italia U20, Ambrosino show: assist spettacolare per Baldanzi (VIDEO)

Nella serata in cui l’attenzione della maggior parte degli italiani è con gli occhi fissi sulla finale di Europa League che vede impegnate Siviglia e Roma, dall’altra parte del mondo, precisamente in Argentina, l’Italia Under 20 sta giocando gli ottavi di finale del Mondiale di categoria contro i pari età dell’Inghilterra. Il giovane gioiellino di proprietà del Napoli, Giuseppe Ambrosino, è partito ancora titolare e si è reso ancora protagonista.

Al minuto 8, l’attaccante nativo di Procida ha servito un assist al bacio di mezzo esterno in profondità per Tommaso Baldanzi che, trovandosi a tu per tu con il portiere, ha segnato un gran gol anticipando l’estremo difensore con un tocco docile di mancino.