Come si svolgerà la festa Scudetto: parla De Laurentiis

L’Aurelio De Laurentiis che si è presentato in diretta su Rai 3 in trasmissione da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa era un fiume in piena.

Il presidente dei partenopei ha parlato a tutto tondo dell’universo Napoli e ha trattato i temi più disparati. Il patron azzurro ha affrontato il tema stadio e ha annunciato l’imminente addio di Luciano Spalletti.

Oltre a questo, De Laurentiis ha spiegato nel dettaglio cosa accadrà domenica prossima al termine del match contro la Sampdoria e l’intero Stadio Maradona potrà liberarsi per la festa della premiazione scudetto.

Dopo il match, la festa proseguirà fino a mezzanotte e sul palco si alterneranno diversi cantanti. La festa sarà presentata da Stefano Di Martino e l’intera cerimonia sarà in onda su Rai 2.

Di seguito le sue parole: