Chiesto lo sconto: Napoli ad un passo dal colpo

Dopo la vittoria del terzo storico scudetto in casa Napoli si pensa al futuro. La società pianifica le scelte per il prossimo anno.

Manca ormai davvero poco al termine della stagione odierna ed è stata un’annata storica per gli uomini di Luciano Spalletti. La squadra partenopea ha conquistato un titolo, per certi versi inaspettato, dopo 33 anni di attesa. Il terzo titolo per il Napoli, il primo in Serie A per Spalletti che ora potrebbe clamorosamente dire addio.

Ultimi giorni e poi potremo conoscere il futuro del tecnico toscano che quasi sicuramente saluterà da vincente. La società, partendo in primis da Aurelio De Laurentiis, studia le mosse future e quelle che potranno creare la squadra del prossimo anno. A partire dal nuovo tecnico con lo spagnolo Luis Enrique che prende quota come idea molto interessante. Nonostante lo scudetto il Napoli della prossima stagione potrebbe cambiare molto, sia nello staff tecnico che dai calciatori.

Da verificare anche la situazione di alcuni calciatori. Il francese Ndombele, ad esempio, difficilmente verrà riscattato: il centrocampista tornerà al Tottenham dopo il prestito con gli Spurs intenzionati a venderlo definitivamente al miglior offerente. Difficile un ritorno al Napoli visto un’esperienza tutt’altro che edificante. C’è la questione rinnovi per alcuni calciatori della squadra e c’è una situazione tutta da valutare per il portiere Pierluigi Gollini, secondo di Meret. Il calciatore sta trovando spazio in queste ultime giornate di campionato.

Napoli, si lavora allo sconto per il calciatore

Nonostante abbia giocato poco Gollini ha impressionato per un comportamento sempre perfetto e un grande rapporto con i compagni di squadra. Il calciatore vuole restare a Napoli, ma va detto che è di proprietà dell’Atalanta. Gli azzurri hanno la possibilità di riscattarlo a 8 milioni di euro, una cifra leggermente eccessiva visto il ruolo del calciatore in squadra. La società sta lavorando a più non posso e l’obiettivo è convincere l’Atalanta. Si cerca uno sconto, gli azzurri vorrebbero prelevare l’estremo difensore a 5 milioni di euro.

D’altronde l’Atalanta è già messa piuttosto bene in ottica portieri. Nonostante l’addio di Sportiello (andrà a parametro zero al Milan) il club nerazzurro può contare sull’argentino Musso e soprattutto sul giovane talento italiano Carnesecchi, quest’anno protagonista nonostante la retrocessione con la maglia della Cremonese. La dirigenza orobica sembrerebbe intenzionata a puntare proprio su quest’ultimo e per questo motivo Gollini andrà in ogni caso ceduto. Il Napoli c’è, naturalmente con lo sconto. Le prossime settimane saranno decisive.