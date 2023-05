Bereszynski: “Futuro a Napoli non dipende da me”, poi il commento sulla situazione Spalletti!

Un Napoli ormai Campione d’Italia pareggia sul 2-2 una partita spettacolare in quel di Bologna. Da 0-2 a 2-2, i rossoblu sono riusciti a rimontare nel finale degli azzurri che nulla hanno più da chiedere al campionato. La sfida del Dall’Ara ha infatti visto parecchie seconde linee scendere in campo, come Gollini, Zerbin, Zedadka e Bereszynski. Proprio il polacco, autore di una grande prestazione, è stato intervistato nel post-partita su Sky.

Alla sua terza presenza stagionale in maglia Napoli, Bartosz Berezsynski è riuscito a lasciarsi alle spalle le due non ottime prestazioni collezionate con Cremonese e Monza. Autore di un assist nonché di due provvidenziali chiusure difensive, il polacco ha così parlato ai microfoni Sky:

“Siamo tutti contentissimi per lo Scudetto, ma per noi era importante anche il record di punti. Oggi purtroppo abbiamo pareggiato e questa opportunità è svanita, ma sappiamo che ci attende una gara stupenda a Napoli settimana prossima”.

“Gran parte del mio futuro dipende dalla situazione in casa Samp. Per me adesso c’è ancora l’ultima di campionato da giocare e poi la Nazionale, per parlare del mio futuro ci sarà occasione più in là. Permanenza a Napoli? Chissà”.

“Per Napoli è un momento speciale, la città è su di giri. Per me le ultime settimane sono ancora più belle, visto che ho anche giocato queste ultime due partite. Vincere uno scudetto è una cosa bellissima per tutti i giocatori ma farlo in questo gruppo meraviglioso è stato speciale. Dal primo giorno mi sono sentito a casa ed ho avuto modo di conoscere fenomeni dentro e fuori dal campo. Ringrazio il mister per questo incredibile successo, gran parte del merito è suo. Se Spalletti rimane a Napoli? La situazione è complicata da spiegare”.