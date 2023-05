Gaetano suona la carica: “Importante vincere col Bologna”, svelato il motivo

Tornano in campo i Campioni d’Italia e lo fanno nell’ultima trasferta stagionale. Al Dall’Ara di Bologna sarà infatti rossoblu contro azzurri, con gli uomini di Spalletti desiderosi di centrare l’ennesima vittoria lontani dalle mura amiche.

Il Napoli torna in trasferta dopo la batosta di Monza e, seppur con nuovamente con un massiccio turnover, l’intenzione è quella di non sfigurare in romagna. Le tante assenze da una parte e dall’altra incideranno senz’altro sull’andazzo della gara che si prospetta in egual modo scoppiettante. Inoltre, per un ricco Bologna-Napoli vi è dunque un ricco pre-partita, in onda su Dazn ed in cui Gianluca Gaetano è stato sottoposto alla consueta intervista pre-game.

“Dobbiamo rifarci dopo Monza”, le parole di Gaetano prima di Bologna Napoli

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Bologna Napoli, match valido per il 37° turno di Serie A. In attesa del fischio dell’arbitro, in diretta su Dazn è stato intervistato Gianluca Gaetano. Queste le parole del centrocampista azzurro, fresco di primo gol in Serie A, durante il pre-partita: