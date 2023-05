Bellissima notizia per Callejon: è ufficiale!

Jose Maria Callejon è uno di quei calciatori che i tifosi del Napoli porteranno sempre nel cuore. L’ex numero sette spagnolo in azzurro è stato praticamente un robot, giocando quasi tutte le partite e facendolo sempre nel migliore dei modi.

L’ex Real Madrid ha vissuto a Napoli stagioni stupende, salutando poi nel 2020 con la Coppa Italia vinta sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Qualche ora fa è arrivata per l’ala di Motril un’altra splendida notizia, testimoniata anche dalla moglie attraverso un post pubblicato su Instagram.

Il Granada, squadra in cui milita ora Callejon, ieri è stato ufficialmente promosso e la prossima stagione giocherà di nuovo ne La Liga. Ovviamente non stupirà un dato, conoscendo Calletì: in questa stagione ha giocato 43 partite in totale. Dunque nonostante abbia lasciato la maglia azzurra, le abitudini da robot sulla fascia gli sono rimaste.