Primavera, Napoli-Inter: nel finale la beffa più atroce, verdetto ufficiale per gli azzurrini

Una sconfitta amara per il Napoli Primavera, che cade 1-2 in casa con l’Inter nell’ultima giornata del campionato Primavera 1 e conclude la regoular season al sedicesimo posto, uno dei due che porta ai playout. Spareggi che però non si disputeranno viste la vittoria per 5-0 dell’Atalanta, che si porta a +10 sul Napoli, margine che permette ai bergamaschi di salvarsi direttamente, condannando gli azzurrini all’amara retrocessione in Primavera 2.

Napoli Inter Primavera, la cronaca del match

Il primo tempo è a forti tinte azzurre, anche grazie alla presenza e alla spinta degli Ultras in tribuna. Almeno la prima parte della frazione di gara vede il Napoli sfiorare la rete in tre nitide occasioni. Prima una rete annullata per fuorigioco a Rossi, poi sono ancora Rossi e Koffi ad avere le occasioni per andare in rete, ma è strepitoso il portiere Botis. E come spesso è accaduto in stagione, il Napoli crea le opportunità da rete, ma a concretizzare sono gli avversari: cross dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Sarr – colpevolmente lasciato solo – che batte Boffelli. Il portiere napoletano è ancora protagonista in un paio di uscite che salvano il risultato.

Secondo tempo

Nella ripresa il Napoli – anche per le notizie che arrivano dagli altri campi – spinge ancora di più sull’acceleratore. Punizione di Iaccarino da zona decentrata: tiro cross velenoso del centrocampista azzurro che non viene intercettato da nessun compagno, Botis è tratto in inganno dalla traiettoria e il pallone entra in rete. Esplode di gioia il Piccolo di Cercola, spinto dall’incessante aiuto da parte degli Ultras. Dopo il pareggio gli azzurrini alzano i ritmi e trascinano il risultato nel finale, dove serve un grandissimo intervento di Turi, subentrato all’infortunato Boffelli, per salvare il Napoli dalla sconfitta. Tutto vanificato, però, dal gol di Martini all’86’ che gela il pubblico al Piccolo.

Napoli Primavera retrocesso in Primavera 2

Un risultato amaro, amarissimo per il Napoli che finisce a 10 punti di distanza dall’Atalanta, ovvero quanto basta per non disputare nemmeno i playout.

Nel finale attimi di tensione tra le due squadre e applausi da parte dei tifosi alla squadra.