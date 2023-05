Repubblica Dominicana-Italia U20, Ambrosino decisivo: gol e assist per l’azzurro (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 – Giuseppe Ambrosino, rientrato nel secondo tempo, ha messo a segno la rete del 2-0 con un micidiale destro da fuori area che si infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere.

L’Italia Under 20 sta giocando la terza partita del Mondiale contro la cenerentola Repubblica Dominicana. Nell’ultimo turno della fase a gironi, gli azzurrini hanno bisogno di alcuni incroci per poter qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

All’intervallo, le due squadre sono andate negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore dell’Italia grazie alla rete del solito Cesare Casadei, attualmente capocannoniere della competizione. A servire l’assist per la rete, arrivata sugli sviluppi di un corner, è stato il giovane prodotto della Primavera del Napoli, Giuseppe Ambrosino, con una spizzata sul primo palo.

Lo stesso Ambrosino, però, è stato protagonista di un momento di tensione sul finire della prima frazione di gioco.

Il numero 9 dell’Italia, partito titolare per la seconda partita consecutiva, ha subito un infortunio alla caviglia destra dopo un contrasto di gioco con un avversario. Ambrosino è rimasto a terra per almeno due minuti, ma grazie all’aiuto dei medici si è rialzato e ha continuato a giocare, rientrando in campo anche nella ripresa.