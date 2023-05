Il Napoli è alle prese con il futuro di Cristiano Giuntoli. Dopo la vittoria dello Scudetto non è solo in bilico la posizione di Luciano Spalletti ma anche quella del direttore sportivo che è riuscito a costruire la rosa che poi ha vinto il titolo circa 3 settimane fa. Il suo nome è il primo della lista per la Juventus che intende iniziare un nuovo progetto e ha deciso di puntare fortemente su di lui come nuovo ds.

Il pressing della Juve su Giuntoli è asfissiante, tanto che c’è stato un incontro tra il dirigente e De Laurentiis per trovare un modo per liberarsi dal club azzurro e iniziare la nuova avventura in bianconero.

Giuntoli-Juventus non si fa: è la volontà di De Laurentiis

Niente da fare per Giuntoli: non andrà alla Juventus. Secondo quanto riferisce Repubblica, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciar partre il direttore sportivo verso la Juventus. Non intende “regalarlo” ad una diretta concorrente per i primi posti della classifica e vuole far sì che si rispettino i contratti.

Giuntoli con il Napoli ha un accordo da 1.4 milioni di euro fino al 2024 e con ogni probabilità resterà al Napoli anche per la prossima stagione, seppur promesso sposo della Juve e magari senz gli stessi stimoli degli anni passati. Secondo il quotidiano, De Laurentiis sarebbe addirittura pronto a respingere le dimssioni di Giuntoli.