Ndombele non sarà riscattato: il francese potrebbe raggiungere un ex Napoli

Il Napoli è pronto a chiudere al meglio la stagione 2022/2023, l’annata che ha riportato lo scudetto in città 33 anni dopo l’ultima volta. Una volta chiuse le gare con Bologna e Sampdoria, si dovrà subito pensare al Napoli del futuro. Ma queste due gare saranno anche le ultime due in maglia azzurra per un centrocampista.

Tanguy Ndombele, arrivato dal Tottenham lo scorso agosto, non sarà riscattato dal club partenopeo. La società ha infatti deciso di non pagare i 28 milioni di euro necessari per acquistare l’intero cartellino del francese ex Lione.

Futuro Ndombele al Galatasaray?

Il futuro di Ndombele però non sarà al Tottenham: il club inglese, infatti, ha già deciso di volerlo cedere. Ci sono diverse squadre su di lui e tra queste, secondo il portale turco Takvim, il Galatasaray ha fatto un sondaggio per il francese. In Turchia, Ndombele troverebbe Dries Mertens, oltre gli altri ex Serie A Mauro Icardi e Lucas Torreira.