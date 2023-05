L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia del match contro il Napoli, a differenza invece di quanto non fatto da Luciano Spalletti, che a sua volta non ha incontrato la stampa a Castel Volturno.

Non è affatto un mistero che il toscano possa dire addio a fine stagione, così come Motta sia uno dei nomi più caldeggiati per l’eventuale sostituto in casa azzurra.

Le parole sul futuro

Può essere l’ultima in casa? Sono focalizzato al 100% sulla partita di domani. Mi vedrò con il presidente la prossima settimana per il piano sul deficit. Mi vedrò con il presidente e ne parlerò per capire cosa riguarda questa strategia. Io accostato ad altre panchine? Non cambia niente. Sono contento perchè so di fare sempre il massimo, andrà bene andrà meno bene altre volte. A nessuno piace perdere, fa parte del gioco. Questo è quello che voglio da parte di tutti

Sul Napoli