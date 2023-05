Bergamo, gesto assurdo: gli addetti alla bonifica rimuovono una bandiera del Napoli (VIDEO)

La vittoria dello scudetto del Napoli è stata festeggiata in tutto il mondo. Le immagini arrivate da Monaco di Baviera, Londra, Bruxelles, New York, Cina ecc. ne sono l’esempio lampante: i napoletani sono ovunque, la vittoria ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

Mentre all’estero i napoletani hanno potuto festeggiare e gioire insieme, la situazione nel resto d’Italia è stata totalmente diversa. Le brutte storie arrivate da Varese, Avellino, gli scontri alla Dacia Arena di Udine e non solo hanno reso amarissima la festa dei tifosi lontani da Napoli.

È di oggi invece un video che arriva da Bergamo che ritrae degli addetti alla bonifica che rimuovono una bandiera del Napoli da un balcone per posizionarci una dell’Atalanta. Un gesto non violento ma comunque da condannare: tifare Napoli fuori Napoli non è per niente facile.