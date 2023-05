Ultim’ora Napoli: niente conferenza per Spalletti prima del Bologna

Domenica pomeriggio il Napoli scenderà in campo contro il Bologna per il penultimo atto della stagione 2022-23. Gli azzurri Campioni d’Italia sono chiamati all’ennesima vittoria per cercare di avvicinarsi ancora di più al record di punti della storia del club, stabilito dalla squadra di Maurizio Sarri con i famosissimi 91 punti.

La partita del Dall’Ara sarà molto complessa, vista l’ottima stagione della squadra di Thiago Motta che ha intenzione di continuare a far bene per cercare di superare il Monza e attendere le eventuali decisioni UEFA su una possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per la Conference League.

Spalletti non parlerà in conferenza stampa prima di Bologna Napoli

Il futuro del Napoli e di Luciano Spalletti è fortemente in bilico e intorno al tecnico toscano si è creato un alone di incertezza che non fa altro che minare la serenità di tutto l’ambiente, nonostante la vittoria dello Scudetto che ha riscritto pagine di storia.

Alla vigilia di Bologna Napoli, però, non ci sarà la consueta conferenza stampa di Luciano Spalletti. Non sono stati ufficializzati i motivi da parte della società partenopea ma si è deciso di limitare il dialogo con la stampa, e di conseguenza con i tifosi, probabilmente per evitare ulteriori polemiche e malumori.