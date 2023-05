Luis Enrique al posto di Spalletti? Totti consiglia il Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituire alla grande Luciano Spalletti e che possa continuare l’ottimo lavoro messo in piedi dal tecnico che è riuscito a riportare lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni. L’addio di Spalletti sembra ormai scontato e dopo la partita contro la Sampdoria del prossimo 4 giugno sarà annunciata la separazione.

Il primo nome sulla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis è Luis Enrique. L’allenatore spagnolo è reduce dalla fantastica avventura sulla panchina della Spagna e cerca una nuova opportunità in un club. Vuole stare di nuovo a contatto con il campo tutto il giorno e potrebbe essere l’uomo perfetto per i progetti di De Laurentiis.

Francesco Totti è stato allenato sia da Luciano Spalletti che da Luis Enrique e ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha voluto ricordare i suoi momenti vissuti con entrambi gli allenatori e consigliare il Napoli sulla scelta da fare.

Luis Enrique è un tecnico da Napoli, non ci sono dubbi. A me piace, lo stimo e penso che possa fare bene. È una brava persona, umile, disponibile e ha fatto la storia sia come calciatore che come allenatore. Dal mio punto di vista può essere la mossa giusta per il Napoli”.

Luis Enrique al posto di Spalletti? È un grande allenatore. Sono due tecnici molto simili come stile di gioco ma anche di allenamenti. Vedremo se De Laurentiis deciderà di ingaggiarlo, per me sarebbe un’ottima scelta”.