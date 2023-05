Napoli-Sampdoria, ottime notizie per i tifosi: ingresso gratuito per i più piccoli

Sale l’attesa per Napoli-Sampdoria, ultima gara di campionato che si terrà domenica 4 giugno alle ore 19 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match di Serie A sarà l’occasione per dar vita alla maxi festa scudetto organizzata dal presidente De Laurentiis, oltre alla premiazione ufficiale con alzata della coppa da parte di capitan Di Lorenzo.

I tifosi però sono in trepidante attesa per l’uscita dei biglietti: secondo quanto rivelato da Amedeo Bardelli di Ticketone, la messa in vendita dovrebbe partire lunedì 29 maggio. Intanto, quel che è certo, è che Napoli-Sampdoria è una delle quattordici partite casalinghe con ingresso gratuito per gli under 14.

La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno.

Come comunicato dal Napoli, per ottenere un biglietto gratuito bisognerà recarsi obbligatoriamente in una delle ricevitorie ufficiali (qui l’elenco dei punti vendita) e acquistare contestualmente il biglietto del maggiorenne a tariffa intera.