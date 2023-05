Luis Enrique e De Zerbi, contatti con il Napoli: notizia dalla radio ufficiale

Il Napoli si appresta a vivere la festa per la vittoria dello scudetto, ma il futuro del club azzurro è ancora tutto da scrivere. In particolare la panchina è un rebus da risolvere, visto l’addio sempre più probabile di Luciano Spalletti. La radio ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli, ha fornito alcuni aggiornamenti circa la ricerca del nuovo allenatore.

Luis Enrique il preferito

Tanti i nomi già accostati alla panchina napoletana, con il nome più caldo di queste ore individuato in Luis Enrique. L’allenatore spagnolo è uno dei candidati indiziati per essere il successore ideale di Spalletti. Ebbene – stando a quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli – Luis Enrique sarebbe il favorito numero uno per De Laurentiis, ma i contatti non si fermano a lui.

De Zerbi vuole restare in Premier League

Al presidente piacciono anche Palladino e Thiago Motta, mentre De Zerbi, che è stato contattato, ha fatto sapere di non voler lasciare la Premier League.