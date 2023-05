Addio Giuntoli? De Laurentiis ha già bloccato il sostituto

Se il futuro di Luciano Spalletti sembra essere ormai lontano da Napoli, quello di Cristiano Giuntoli è ancora in bilico. Il direttore sportivo sembrava ormai certo di un suo passaggio alla Juventus, sulle sue tracce ormai da diversi mesi.

Quello che poteva sembrare un affare concluso, è diventato ben altro. Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di liberare un suo tesserato a un anno dalla scadenza del suo contratto, tantomeno per farlo andare in una squadra rivale. Ecco che il tira e molla potrebbe durare più del previsto.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto della situazione. Secondo la rosea, Giuntoli avrebbe già un accordo con la Juve basato su un contratto quinquennale a 1,5 milioni netti a stagione. Dall’altra parte, però, De Laurentiis si aspetta un indennizzo dalla Vecchia Signora per far partire il suo fidato direttore sportivo. La situazione, quindi, è ancora in alto mare.

Nel frattempo però il patron azzurro non resta con le mani in mano e si cautela in caso di addio di Giuntoli. Infatti, sempre secondo il quotidiano, è arrivato il “sì” di Pietro Accardi, attualmente all’Empoli. Alla fine, quindi, tra lui e Ciro Polito (DS del Bari), la società ha virato su un profilo di maggiore esperienza.