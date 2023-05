Supercoppa Italiana: deciso il calendario, ecco l’avversario del Napoli

Da pochi istanti è terminata la finale della Coppa Italia 2022/2023, a trionfare è stata l’Inter di Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Al vantaggio della viola firmato da Nico Gonzalez hanno risposto i nerazzurri con una doppietta di Lautaro Martinez. Per la Beneamata è il secondo successo consecutivo nel trofeo, per il tecnico piacentino diventano tre le vittorie complessive.

Nonostante la sconfitta anche la compagine guidata da Vincenzo Italiano parteciperà alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, che per la prima volta avrà quattro partecipanti. Il risultato maturato questa sera riguarda da vicino anche il Napoli, già qualificato al trofeo in quanto vincitore dello Scudetto.

Final Four Supercoppa: sarà Napoli-Fiorentina

Nelle semifinali delle final four Supercoppa Italiana il Napoli affronterà proprio la Fiorentina. Mentre l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, troverà sul proprio cammino la seconda in classifica. Al momento il quarto ed ultimo posto sarebbe della Lazio, in attesa che termini il campionato e che venga messa la parola fine sul caso Juventus.

Queste le sfide:

Napoli vs Fiorentina

Inter vs 2° classificata in Serie A

di Stefano Cori