Italiano sostituto di Spalletti al Napoli? Parla Commisso

Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Due squadre che hanno dimostrato durante l’anno di poter fare bene avendo una crescita esponenziale, soprattutto nell’ultima parte di stagione.

Entrambe sono arrivate fino alla fine del percorso europeo, conquistando rispettivamente la finale di Conference Europa League contro il West-Ham e Champions League contro il Manchester City. In particolare il club viola sta confermando la grande capacità non solo dei propri componenti di squadra ma del suo allenatore Vincenzo Italiano.

Con l’addio sempre più vicino di Luciano Spalletti si sono aperti i cast per il successore in panchina. Tra i diversi nomi che circolano anche Italiano è stato accostato alla società azzurra. De Laurentiis starebbe pensando di portarlo a Napoli per un nuovo progetto attorno a lui e ad una squadra che è maturata.

Proprio a ridosso della sfida di Coppa Italia, nel pre-partita, il presidente della Fiorentina Commisso assicura con fermezza la permanenza del tecnico sulla panchina viola. Un messaggio chiaro alla società azzurra.

Le parole di Commisso su Italiano

Di seguito quanto riportato dalla redazione: