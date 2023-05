Reina avvistato a Napoli, la notizia lascia pochi dubbi!

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno lancia una notizia a sorpresa: Pepe Reina potrebbe fare il suo ritorno a Napoli. Considerata l’età (41 anni ndr), l’eventuale nuova avventura dello spagnolo non sarebbe da considerarsi sul campo, bensì – stando a quanto riportato dalla medesima fonte – potrebbe essere un nome spendibile per lo staff tecnico qualora sbarcasse in azzurro Rafa Benitez.

Quest’ultimo è uno dei nomi circolati in questi giorni per l’eventuale sostituzione di Luciano Spalletti e la notizia dell’avvistamento dell’ex estremo difensore azzurro – se effettivamente confermato – potrebbe rivelarsi a tal proposito un ulteriore indizio.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

Via Scipione Capece, quartiere Posillipo: è qui che si è visto passare nelle ultime ore Pepe Reina, per 4 stagioni portiere del Napoli, oggi al Villarreal. E fino a questo punto tutto normale. II fatto che incuriosisce è che il madrileno abbia domandato ad un custode se nei dintorni ci fossero appartamenti liberi. Si è rivolto anche ad una nota agenzia immobiliare per capire quali opportunità avrebbe potuto prendere in considerazione per una sua prossima sistemazione.

Un blitz inaspettato e che non escluderebbe a questo punto, per i dialoghi in corso, un rientro a Napoli nello staff tecnico di Rafa Benitez – entrambi legatissimi – scelto da De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti, orientato a lasciare Napoli. Il madrileno, ad agosto compirà 41 anni, e potrebbe anche dare l’addio al calcio giocato sostenendo il secondo corso partenopeo del tecnico concittadino.