Futuro Spalletti in bilico, la Gazzetta lancia la bomba: “De Laurentiis pensa al ritorno di Benitez”

Non è ancora definito il futuro di Luciano Spalletti. Nonostante la società abbia fatto scattare il rinnovo automatico fino al 2024, in seguito alla vittoria dello scudetto, la panchina del tecnico di Certaldo è ancora instabile. Una situazione in bilico che fa iniziare a muovere la società, alla ricerca di un nuovo allenatore in caso di addio dell’ex Roma e Inter.

Benitez al Napoli, indiscrezione a sorpresa

Sono stati già stati accostati diversi nomi alla panchina azzurra, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia un’indiscrezione a sorpresa: De Laurentiis starebbe pensando al ritorno di Rafa Benitez.