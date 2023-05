Frattesi al Napoli? Carnevali si sbilancia sul futuro: avete sentito?

Uno dei nomi accostati al Napoli per il futuro è Davide Frattesi: il centrocampista del Sassuolo è finito da tempo sui taccuini della dirigenza azzurra e non è escluso che i partenopei possano tornare a farsi nuovamente sotto per cercare di convincere sia club che giocatore.

Quest’ultimo, negli ultimi mesi, non ha fatto mistero di voler provare una nuova esperienza, indicando la Premier League e la Roma, per quanto riguarda la Serie A, come possibili sue destinazioni gradite. Ma il Napoli, così come la Juventus, sembra non mollare affatto la presa.

Le parole del dirigente

A parlare del suo futuro è stato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: