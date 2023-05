Il messaggio di Di Lorenzo ai tifosi fa venire la pelle d’oca: lo ha detto sullo Scudetto

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è sempre più trascinatore di questa squadra. Il suo rendimento e la sua continuità lo rendono tra i terzini più forti d’Europa e la leadership è stata confermata a più riprese dallo stesso tecnico Luciano Spalletti. Il numero 22 azzurro è divenuto ormai un beniamino per la tifoseria azzurra, che non aspetta altro a questo punto che accogliere con gioia la notizia di un rinnovo che dovrebbe essere imminente.

Tra non molto, però, l’ex Empoli avrà la gioia di poter alzare la coppa Scudetto nella festa programmata per il 4 giugno al Diego Armando Maradona, a margine dell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria. Un’emozione che Di Lorenzo ha pregustato nell’intervista rilasciata a BT Sport Football dopo il fischio finale di Napoli-Inter.

Di seguito, le parole pubblicate in queste ore dal portale britannico:

Alzare la coppa dello Scudetto sarà un’emozione incredibile per me e per tutta la squadra. Vincere uno scudetto qui a Napoli è qualcosa di magico, se lo meritano i tifosi. Non vediamo l’ora di alzare questa Coppa nell’ultima partita