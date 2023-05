Verso Bologna-Napoli, gli squalificati dal Giudice Sportivo: saranno assenti due giocatori

Il giudice sportivo della Serie A, dopo la trentaseiesima giornata di campionato, ha squalificato per un turno undici giocatori. Tra questi figurano anche un calciatore del Bologna e uno del Napoli, ovvero le due formazioni che si sfideranno domenica pomeriggio allo stadio Dall’Ara per la penultima giornata di Serie A 2022/23.

Lista squalificati Serie A

Di seguito la lista dei calciatori squalificati per un turno:

Roberto Gagliardini dell’Inter,

dell’Inter, Riccardo Orsolini del Bologna,

del Bologna, Ruan Tressoldi del Sassuolo,

del Sassuolo, Filippo Bandinelli e Fabiano Parisi dell’Empoli,

e Fabiano dell’Empoli, Luca Caldirola del Monza,

del Monza, David Daniliuc e Norbert Gyomber della Salernitana,

e Norbert della Salernitana, Eljif Elmas del Napoli ,

, Destiny Udogie dell’Udinese.

Dunque Orsolini ed Elmas non faranno parte della sfida tra Bologna e Napoli. Tra gli azzurri in particolare, in caso di necessità, pronti a scendere in campo Zerbin e Gaetano.