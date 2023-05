Ultim’ora, caso Juventus: appena arrivata la nuova richiesta di penalizzazione!

Importanti novità riguardanti la Juventus. Nella mattinata si sta svolgendo l’udienza presso la Corte d’Appello Federale riguardante la rimodulazione della penalizzazione ai bianconeri per il caso plusvalenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Procura avrebbe avanzato la richiesta ufficiale di nuova nuova penalizzazione per la Juventus.

Chiesti 11 punti di penalizzazione per la Juventus

La richiesta del Procuratore Chinè è stata quella di infliggere alla Juventus 11 punti di penalizzazione, totale più alto rispetto ai 9 di qualche mese fa, ma che comunque è inferiore ai 15 da rimodulare. Oltre ai punti è stata richiesta anche l’inibizione dei dirigenti coinvolti per ben 8 mesi. Le notizie sono in continuo aggiornamento, e la Juventus vede sorgere la possibilità di una nuova penalizzazione, che seppur minore, urterebbe la posizione in classifica della Vecchia Signora.

Si resta dunque in attesa della sentenza definitiva, attesa per il primo pomeriggio e dunque prima della gara tra Empoli e Juventus di questa sera.