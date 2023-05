Festa scudetto dopo Napoli-Sampdoria, il cantante napoletano annuncia: “Ci sarò anche io al Maradona”

La vittoria contro l’Inter per 3-1 ha sancito un altro record storico: il Napoli, per la prima volta nella sua storia, ha battuto tutte le 19 squadre di Serie A. Ma la squadra di Spalletti non vuole fermarsi e vorrà vincere le ultime due partite contro Bologna e Sampdoria: in palio c’è il record di punti da battere. Infatti, con due vittorie, gli azzurri raggiungerebbero quota 92 punti, battendo il record di 91 raggiunto dal Napoli di Sarri nella stagione 2017/2018.

L’ultima giornata si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà l’occasione per festeggiare (ancora) la vittoria dello scudetto, arrivata 33 anni dopo l’ultima volta. La società sta organizzando una grande festa che partirà dopo il fischio finale del match contro la Sampdoria.

Festa Napoli Sampdoria, ci sarà anche Clementino

Tra i vari artisti che si esibiranno al Maradona ci sarà anche il rapper napoletano Clementino. Il cantante, già presente alla festa post Napoli-Fiorentina del 7 maggio, lo ha annunciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.