Bologna-Napoli, biglietti in vendita: notizia sul settore ospiti e sui tifosi residenti in Campania

Con la vittoria sull’Inter per 3-1, il Napoli può ancora provare a superare il record di 91 punti conquistato dalla squadra di Maurizio Sarri nella stagione 2017/2018. Per farlo, però, gli azzurri dovranno vincere le ultime due gare di campionato contro Bologna e Sampdoria.

La sfida contro il Bologna andrà in scena domenica 28 maggio alle ore 15 allo Stadio Renato Dall’Ara. Oggi è iniziata anche la prevendita dei biglietti per assistere al match. Notizia importante per i tifosi azzurri: il settore ospiti è momentaneamente chiuso ed è vietata la vendita per i tifosi napoletani residenti in Campania.

Questo l’estratto del comunicato apparso sul sito del club emiliano.