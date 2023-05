Nuovo allenatore Napoli, avanza un nome: qual è il preferito di De Laurentiis

Ancora un mistero il futuro sulla panchina del Napoli, anche se al momento la rottura tra De Laurentiis e Spalletti appare insormontabile, a tal punto da portare all’addio del tecnico. Ciò costringe gli azzurri a guardarsi velocemente intorno alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il preferito è Rafa Benitez

Il casting è già partito e sono tanti i nomi accostati gli azzurri. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe un favorito nelle idee di De Laurentiis: il ritorno di Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo è rimasto in ottimi rapporti con il presidente del Napoli e la stima tra i due è sempre stata a livelli massimi.

Ovviamente non solo Benitez è tra le idee del Napoli, anche i nomi di Gasperini, Italiano e Thiago Motta sono profili che piacciono per la panchina e che si sposano per filosofia e costi con i parametri del club. Più complicate le suggestioni Conte e Klopp, che hanno costi proibitivi. Non si esclude, comunque, un colpo ad effetto in stile Ancelotti per il post Sarri.