ULTIM’ORA – Giuntoli-Juventus, arriva la notizia a sorpresa da Sky!

Il Napoli si appresta a concludere la stagione, ma in società si pensa già al prossimo anno. Uno degli artefici di questo scudetto che potrebbe lasciare la città è Cristiano Giuntoli, promesso sposo della Juventus.

Eppure, la situazione potrebbe cambiare a sorpresa: a Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti, ha confermato le difficoltà nella trattativa che porterebbero il direttore sportivo nella Torino bianconera.

Il passaggio di Giuntoli alla Juventus non è più così certo. Lui pensava fosse più semplice liberarsi dal Napoli, ma così non è. La Juve sta così valutando se prendere un direttore sportivo esterno o affidarsi a qualcuno di interno, ossia Manna.

Possiamo dire con certezza che Allegri non ha mai posto un veto su Giuntoli, anche perché lui è un dipendente e non un capo, però non era stato interpellato sulla questione e questo non gli ha fatto piacere. L’unico veto posto era sulle giovanili, chiedendo di continuare con il progetto Under 23.

Intanto, qualcuno in società non vede di buon occhio la scelta di Giuntoli. Comunque si può dire che ciò che fino a 48 ore fa sembrava certo (passaggio Giuntoli alla Juve, ndr), ora lo è meno. La Juve sta decidendo se puntare su Giuntoli o andare su una soluzione interna.