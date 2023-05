Napoli-Inter, i convocati di Spalletti: la decisione ufficiale su Kvara e Mario Rui

Il Napoli quest’oggi scenderà in campo contro l’Inter nella sfida in programma per le ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Un match che, sulla carta, non ha valore per la classifica ma il tecnico Luciano Spalletti ha tenuto a ribadire l’importante della sfida contro i nerazzurri.

In questi minuti, il club azzurro ha diramato l’elenco dei convocati: arrivata anche la decisione sia su Mario Rui, assente da tempo per infortunio, che su Kvaratskhelia, che in settimana ha accusato un problema durante le sessioni di allenamento a Castel Volturno.

I convocati degli azzurri per Napoli-Inter

Di seguito, l’elenco dei calciatori convocati per il match: