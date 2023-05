Verso Napoli-Inter, Kvaratskhelia titolare? Le ultime notizie sulla formazione

Il Napoli è campione d’Italia con largo anticipo, avendo dominato il campionato in lungo e in largo. Il club ora è più concentrato sul futuro, ma la squadra di Luciano Spalletti vuole comunque continuare ad avere un percorso di un certo livello in campionato e quindi nelle ultime tre gare della stagione. Per questo la gara contro l’Inter di domani sera alle ore 18 allo stadio Maradona non sarà affatto sottovalutata.

Kvaratskhelia recuperato

Per Luciano Spalletti non ci sono grandissimi dubbi di formazione: l’intenzione è quella di schierare la miglior squadra possibile, ovvero quella che ha trascinato gli azzurri alla vittoria dello scudetto. Probabile, invece, che contro Bologna e Sampdoria – nelle ultime due partite di Serie A – sarà dato spazio a chi ha giocato di meno. L’unica incertezza, per la gara contro i nerazzurri, riguarda la presenza di Kvaratskhelia.

Ballottaggio con Elmas

Il georgiano si è regolarmente allenato oggi pomeriggio ed è quindi arruolabile. Eppure, stando agli ultimi aggiornamenti, pare che stiano salendo le quotazioni di Elmas titolare. Probabile che Spalletti si prenda ancora qualche ora di riflessione prima di decidere se mandare in campo Kvara dal primo minuto.

Tanto turnover per l’Inter

Per quanto riguarda l’Inter, invece, è probabile che Inzaghi ricorra a tanto turnover visti i tantissimi impegni dei nerazzurri, a partire dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e lo scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League contro l’Atalanta di sabato prossimo.

Napoli Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.