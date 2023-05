“Giuntoli vuole Spalletti alla Juventus”: l’esperto di mercato ipotizza uno scenario clamoroso

Sono ore caldissime in casa Napoli. La vittoria dello scudetto, a distanza di ben 33 anni dall’ultima volta, non è servita per confermare in toto l’organigramma societario e lasciare un po’ di serenità ai tifosi. Anzi, proprio la conquista del campionato, ha smosso ulteriormente le acque.

Il “saluto” di De Laurentiis a Luciano Spalletti è sembrato definitivo, i margini per una ricucitura tra i due, con conseguente permanenza del tecnico toscano per almeno un altro anno, non ci sono. Ma cosa sarà invece di Cristiano Giuntoli? Il direttore sportivo è ormai promesso sposo della Juventus, ma il presidente sembra stia facendo muro per liberarlo (il suo contratto scade nel 2024).

Le ultime sul futuro dell’ex Carpi le ha date il giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale scrive così.

Cristiano Giuntoli ha scelto la Juve, ha un accordo per un contratto triennale, con la possibilità di portare con lui Pompilio e Stefanelli. Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis ha voluto rinviare, prendendo tempo, il summit che era stato programmato prevedibilmente per la prossima settimana. La Juve, come già ricordato, non ha contattato altri direttori sportivi perché la priorità è Giuntoli. Quest’ultimo ha fatto una scelta che confida possa avere presto la comprensione del suo attuale club con relativo via libera. Capitolo allenatore: la Juve ha Allegri sotto contratto per altri due anni, cifre importantissime e quindi è giusto aspettare. Ma se potesse decidere Giuntoli, il suo preferito sarebbe Spalletti dopo due stagione di piena sintonia.

Secondo Pedullà, quindi, Giuntoli potrebbe anche provare a portare Spalletti alla Juventus, una volta che il tecnico di Certaldo si sarà liberato dal Napoli. Uno scenario clamoroso che non farebbe sicuramente piacere ai tifosi partenopei.