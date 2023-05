Caos Juventus, ancora problemi per il club: decisione sulla manovra stipendi!

Dopo l’eliminazione dall’Europa League e lo spettro della penalizzazione in campionato per il caso plusvalenze, continuano ad arrivare brutte notizie per la Juventus. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, poco fa, ha deferito il club bianconero per la manovra stipendi.

Contestato l’articolo 4, nuovo processo sportivo

Con un comunicato apparso sul sito della FIGC, infatti, si rende noto che la Juventus sarà sottoposta a un nuovo processo sportivo. La procura della Federcalcio ha appena deferito la società bianconera per la cosiddetta manovra stipendi. Alla Juve viene contestata la violazione dell’articolo 4.1, e dunque della lealtà sportiva.

Nuova penalizzazione per la Juventus?

Il procedimento è previsto per giugno: l’eventuale penalizzazione su questa vicenda specifica dovrebbe quindi essere comminata nella stagione 2023/24.