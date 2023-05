Assurdo allo stadio Maradona: annunciavano sold-out per vendere i biglietti a prezzi più alti

Assurdo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza riguardante le partite del Napoli allo stadio Maradona: ovvero l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere che lucrava sulla rivendita dei biglietti per le partite del Napoli. Le autorità hanno infatti scoperto un sistema di bagarinaggio che comprendeva anche la complicità di alcune ricevitorie e steward dello stadio, che anticipano il tutto esaurito per poi rivendere i biglietti a prezzi maggiorati.

Biglietti stadio Maradona a prezzi più alti, ricevitorie e steward coinvolti

A riportarlo è l’Ansa, che svela come i biglietti fossero rivenduti a prezzi più alti modificando anche le generalità degli intestatari in modo da farle coincidere con i documenti dei tifosi che si presentavano ai varchi di accesso allo stadio. Diverse ricevitorie di Napoli e provincia anticipavano il “sold-out” accaparrandosi i biglietti per le partite del Napoli allo stadio Maradona e poi li vendevano, anche via social, a prezzi maggiorati, arrivando anche a farli pagare il doppio del prezzo iniziale.

Dalle indagini della Procura è anche emerso il coinvolgimento di alcuni steward dello stadio che, in cambio di mazzette, avrebbero agevolato l’ingresso dei detentori dei biglietti alterati. Secondo gli inquirenti esisterebbe quindi un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio.